⚡️ Три беспилотника сбили российские средства ПВО над Крымом Также 10 украинских БПЛА было уничтожено над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Три беспилотника сбили российские средства ПВО над Крымом Также 10 украинских БПЛА было уничтожено над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.