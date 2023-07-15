Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

В каком виде стране нужны частные военные компании? Сергей Аксенов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Андрей Кошкин Тимофей Ермаков Вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо не существует и не существовала, заявил 14 июля Дмитрий Песков.