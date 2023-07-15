В каком виде стране нужны частные военные компании? Сергей Аксенов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Андрей Кошкин Тимофей Ермаков Вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо не существует и не существовала, заявил 14 июля Дмитрий Песков.
Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Возрождать царя? Вы не с ума сошли? Армия РИ служила империи, а не православию, т.е. попам Историю учите.
Ответить
4 час.
Н
Наталья
Вагнеры и так служили России!! Выполняли ВСЕ приказы и задания...легализовать нужно, но отдельно от мо...иначе это не чвк будет
Ответить
2 час.
Александр Любицкий
За бога ,царя и отечество !
Ответить
1 час.
Свежие комментарии