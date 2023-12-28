Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Батальон им. Хмельницкого из бывших украинских пленных уже воюет на передовой

Батальон им. Хмельницкого из бывших украинских пленных уже воюет на передовой

Российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования ОБТФ «Каскад», вступил в первый бой с ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.

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