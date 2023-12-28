Батальон им. Хмельницкого из бывших украинских пленных уже воюет на передовой

Российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического формирования ОБТФ «Каскад», вступил в первый бой с ВСУ на одном из направлений в зоне СВО.
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