В народном календаре — праздник с чудесным названием Мать-и-мачеха. Есть второй вариант — Иларион-выверни оглобли, но мне лично больше нравится про цветочки) Чего НЕЛЬЗЯ делать 10 апреля: ▪️ругаться у водоемов — а то как разгневаете водяного и он выдаст вам по первое число ▪️поминать нечистую силу — даже шутить так нельзя, можно навлечь беду ▪️ссориться с родными — конфликты могут перерасти в затяжную вражду ▪️обижать домашних или диких птиц — спугнете свою удачу ▪️выворачивать карманы — можно пострадать от воров ▪️тушить свечи — они обязательно должны догореть сами, иначе в семье могут случиться потери ▪️жадничать и переедать — и то, и другое может привести к нужде Други, всем прекрасного и легкого дня! Берегите себя и постарайтесь найти сегодня хотя бы 3 повода для радости, пусть даже и для маленькой.