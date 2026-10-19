Уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицын помог участнику специальной военной операции из состава ЧВК «Вагнер» официально получить статус ветерана боевых действий.
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