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Суд в Самаре на 25 лет осудил таджика, убившего местную женщину, чтобы завладеть её машиной

Суд в Самаре на 25 лет осудил таджика, убившего местную женщину, чтобы завладеть её машиной

Новый россиянин из Таджикистана Амирхамза Гиёсджонзода (получивший паспорт РФ по программе переселения соотечественников) нашел объявление о продаже автомобиля «Тойота ЛендКрузер 200», встретился с автовладелицей Екатериной Карась, напал на нее, зарезал, после чего осторожно скрылся с места преступления за рулем внедорожника.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Да не надо его расстреливать, его зека отпетушат в результате либо он сам убьётся, либо помогут
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19 час.
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