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Самое пошлое поздравление! RM слил фото Чонгука с большим предметом во рту: «Чтобы в жизни у тебя всегда было ЭТО»

Самое пошлое поздравление! RM слил фото Чонгука с большим предметом во рту: «Чтобы в жизни у тебя всегда было ЭТО»

Сегодня самый сладкий корейский айдол Чонгук (Jungkook) из BTS отпраздновал свой день рождения. АРМИ приготовили для него самые разнообразные поздравления: записали каверы на самые популярные песни группы, придумали для селебрити душевные стихи, нарисовали его портреты вручную и в графических редакторах, собрались компаниями единомышленников, чтобы вживую отпраздновать его событие… но самое смешное и неординарное поздравление, как считают поклонники, поступило именно от Намджуна (Namjoon).

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