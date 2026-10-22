Российский МИД продолжает обсуждать возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского. Диалоги продолжаются, но договоренность еще не достигнута.
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