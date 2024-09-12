Работники нижегородских лесхозов получили новую патрульную технику и снегоходы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября, ФедералПресс. Сотрудникам территориальных органов минлесхоза Нижегородской области в канун Дня работников лесного и охотничьего хозяйства передали три единицы патрульной техники и 10 снегоходов.
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