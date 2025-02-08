Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Елена
    Вот подонок! Такие мрази стараются извратить  истинные события,  чтобы оправдать фашизм. Ещё под лозунгом Антифашистс...«Не надо врать, ч...
  • Геннадий Бережнов
    Каждая европейская страна никогда от фашизма не страдала, а была её соучастником! И это так, сменилось поколение, а и...«Не надо врать, ч...
  • Владимир Елкин
    Нужно оставить олигархами только тех, кто правильно и умело ведет дала, вкладывается в развитие своих российских пред...Сделали тихо и чё...

Торецк: что это за город и каково его значение для армий России и Украины?

Торецк: что это за город и каково его значение для армий России и Украины?

Минобороны России объявило о взятии Торецка (Дзержинска). Что это за город, где он расположен и каково его значение для армий России и Украины?Улица ТорецкаТорецк (укр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Торецка значение такое же, как почти любого другого небольшого города. А вот Нью-Йорком там что то назвали явно с бодуна. Во время ВОВ Левитан объявлял о победном захвате крупных городов, а нынче несколько раз в сутки Конашенков аж генерал лейтенант и радио ФМ зачитывают список захваченных в СВО сёл украинских на карте не видимых.
Ответить
16 час.
АБ
Александр Балушкин
Сидя у экрана выводы на фронте не делай, &quot;умником&quot; себя не считай.
Ответить
15 час.
Людмила Петрухина
Не сравнивайте теплое с мягким. Я разговаривала с боевым  офицером, который прошел Афган и Чечню, сейчас воюет на СВО. Он говорит-&quot;Это совсем другая война.&quot;
Ответить
15 час.
наверх