Торецк: что это за город и каково его значение для армий России и Украины?

А Кудасов

Торецка значение такое же, как почти любого другого небольшого города. А вот Нью-Йорком там что то назвали явно с бодуна. Во время ВОВ Левитан объявлял о победном захвате крупных городов, а нынче несколько раз в сутки Конашенков аж генерал лейтенант и радио ФМ зачитывают список захваченных в СВО сёл украинских на карте не видимых.