Минобороны России объявило о взятии Торецка (Дзержинска). Что это за город, где он расположен и каково его значение для армий России и Украины?Улица ТорецкаТорецк (укр.
Торецк: что это за город и каково его значение для армий России и Украины?
Комментарии
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А Кудасов
Торецка значение такое же, как почти любого другого небольшого города. А вот Нью-Йорком там что то назвали явно с бодуна. Во время ВОВ Левитан объявлял о победном захвате крупных городов, а нынче несколько раз в сутки Конашенков аж генерал лейтенант и радио ФМ зачитывают список захваченных в СВО сёл украинских на карте не видимых.
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16 час.
АБ
Александр Балушкин
Сидя у экрана выводы на фронте не делай, "умником" себя не считай.
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15 час.
Людмила Петрухина
Не сравнивайте теплое с мягким. Я разговаривала с боевым офицером, который прошел Афган и Чечню, сейчас воюет на СВО. Он говорит-"Это совсем другая война."
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15 час.
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