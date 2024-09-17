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Легендарный глава "Уральских авиалиний" официально отстранён от должности

Легендарный глава "Уральских авиалиний" официально отстранён от должности

Решение Сергея Скуратова об уходе утверждено на заседании совета директоров авиакомпанииНовый генеральный директор "Уральских авиалиний" официально утверждён вчера, 16 сентября, на заседании совета директоров авиакомпании.

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