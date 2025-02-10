Из-за нарушений Роспотребнадзор закрыл стоматологию в Константиновке

В казанском поселке Константиновка временно приостановила работу стоматология «Семейный стоматолог». Специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ обнаружены нарушения требований санитарного законодательства.
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