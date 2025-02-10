НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Ещё-бы! Кто б сомневался в том, что она, столько лет верой и правдой служит МВФ, процветанию Америки и удушению эконо...Bloomberg признал...
  • tsan tsan
    О времена, а ... масштабы ! В середине 80-х прошлого века Московский Метрострой  насчитывал 18 тысяч работающих, соде...Для строительной ...
  • Андрей Зарубкин
    В России футбол на уровне дворового.«Рубин» вновь вкл...

Из-за нарушений Роспотребнадзор закрыл стоматологию в Константиновке

Из-за нарушений Роспотребнадзор закрыл стоматологию в Константиновке

В казанском поселке Константиновка временно приостановила работу стоматология «Семейный стоматолог». Специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ обнаружены нарушения требований санитарного законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх