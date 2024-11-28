Жестокие бои на Украине: ВС РФ наступают по всем фронтам — карта боевых действий от 28 ноября, последние новости, военная сводка, 1008-й день спецоперации России на Украине

Боевые действия на Украине 28 ноября 2024 года характеризуются высокой интенсивностью на нескольких ключевых направлениях, включая Запорожское, Харьковское и Угледарское, где российские войска демонстрируют продвижение.
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