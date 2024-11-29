Прокуратура потребовала окружить сельское кладбище земляным валом

Прокуратура обязала власти Шурышкарского района навести порядок на кладбище в селе Мужи. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в ходе проверки исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при эксплуатации мест погребения было установлено, что на территории села Мужи муниципальное кладбище не имеет обваловки.