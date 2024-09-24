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🇺🇦А это Львов! Как и во многих городах незалежной, хлопчики "добровольно садятся" в автомобили к людоловам☠️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Львов.

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