🇺🇦А это Львов! Как и во многих городах незалежной, хлопчики "добровольно садятся" в автомобили к людоловам☠️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Львов.
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🇺🇦А это Львов! Как и во многих городах незалежной, хлопчики "добровольно садятся" в автомобили к людоловам☠️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Львов.
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