Может быть хватит хранить пакеты в пакете с пакетами. Умная азиатка научила хранить их культурно и красиво

Всем привет! Ни одна кухня не обходится без пакетов. В продаже сейчас есть пакеты, начиная от больших мусорных и заканчивая маленькими с зип-застежками для хранения мелочей.
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