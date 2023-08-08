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Может быть хватит хранить пакеты в пакете с пакетами. Умная азиатка научила хранить их культурно и красиво

Может быть хватит хранить пакеты в пакете с пакетами. Умная азиатка научила хранить их культурно и красиво

Всем привет! Ни одна кухня не обходится без пакетов. В продаже сейчас есть пакеты, начиная от больших мусорных и заканчивая маленькими с зип-застежками для хранения мелочей.

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Комментарии
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Т
Татьяна
А без азиатки мы так не складывали??? Хорошо, что теперь обучили нас, дикарей! 😂
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16 час.
Марина Дмитриевна
😃 вы правы! Где уж нам, диким народам России....
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15 час.
Наталия Не скажу
Так мы же и есть азиаты))), как думает о нас дичайший запад. Мы - умные азиаты)))
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14 час.

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