Хунзах — село в Дагестане на краю ущелья

Село Хунзах расположено в Дагестане, в 140 км от Махачкалы на высоте 2 км над уровнем моря. Дома здесь построены на самом краю Хунзахского плато, где высота отвесных скал достигает 100 метров — это почти как в испанском городе Ронда, французском Бозуле или Эль-Хаджера в Йемене.