Глава ЦРУ США мог посетить Россию с предупреждением о последствиях атаки на НАТО

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф мог совершить визит в Россию с целью предупредить российскую сторону о последствиях возможного нападения на страны Североатлантического альянса (НАТО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии