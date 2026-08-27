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FiNE NEWS

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Глава ЦРУ США мог посетить Россию с предупреждением о последствиях атаки на НАТО

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф мог совершить визит в Россию с целью предупредить российскую сторону о последствиях возможного нападения на страны Североатлантического альянса (НАТО).

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