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Царьград

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Продолжается тестовое голосование о судьбе памятника Пушкину в Москве

Продолжается тестовое голосование о судьбе памятника Пушкину в Москве

Пока система электронного голосования отрабатывает устойчивость к нагрузкам и помехам, горожане решают, вернуть ли на Тверской бульвар памятник Пушкину - тот самый, у которого Достоевский когда-то произнёс речь о единении России.

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