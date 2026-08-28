Продолжается тестовое голосование о судьбе памятника Пушкину в Москве

Пока система электронного голосования отрабатывает устойчивость к нагрузкам и помехам, горожане решают, вернуть ли на Тверской бульвар памятник Пушкину - тот самый, у которого Достоевский когда-то произнёс речь о единении России.
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