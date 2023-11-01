«Арсенал» потерпел крупнейшее поражение в гостях у «Вест Хэма» в эпоху АПЛ – 1:3 в Кубке лиги

Сегодня команда Дэвида Мойеса обыграла «канониров» со счетом 3:1 в Кубке английской лиги. В последний раз «молотобойцы» побеждали «Арсенал» на своем поле с разницей в два гола в апреле 1987 года в рамках чемпионата Англии.