Трамп назвал племянника Кеннеди подсадной уткой демократов

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Независимый кандидат на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах Роберт Кеннеди-младший – "подсадная утка", созданная для обеспечения переизбрание действующего американского президента Джо Байдена.
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