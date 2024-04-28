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Трамп назвал племянника Кеннеди подсадной уткой демократов

Трамп назвал племянника Кеннеди подсадной уткой демократов

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Независимый кандидат на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах Роберт Кеннеди-младший – "подсадная утка", созданная для обеспечения переизбрание действующего американского президента Джо Байдена.

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