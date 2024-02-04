«Отказываются сотрудничать напрочь»: Володина сделала заявление после ухода с «Давай поженимся!»

Астролог решила не испытывать себя на прочность холодом и снегом. Василиса Володина кадрПодписчики Василисы Володиной в полном недоумении, они уже два дня не получают от нее прогнозов на день и совершенно не знают, как себя вести, чтобы не пойти наперекор звездной воле и не перечеркнуть все хорошее, что им уготовано судьбой.