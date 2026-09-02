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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бой за временный пояс в наилегчайшем весе между Ван Цун и Натальей Силвой возглавит UFC 332 (Kevin)

Бой за временный пояс в женском наилегчайшем весе между Ван Цун и Натальей Силвой возглавит UFC 332, который пройдет 3 октября в Солт-Лейк-Сити.

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