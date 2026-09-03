Найдена связь между микропробуждениями и риском болезни Альцгеймера

Исследователи Льежского университета (Бельгия) выявили корреляцию между частыми кратковременными пробуждениями во сне и повышенным генетическим риском развития болезни Альцгеймера.
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