7 странных признаков того, что вы очень умный человек

Это удивительно, но умные люди способны признать, что они не знают всего, в то время как люди с низким интеллектом будут доказывать свою осведомленность даже в тех вопросах, в которых они абсолютно несильны.
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