Овечкин о поражании "Вашингтона" от "Каролины": мы должны забивать грязные голы

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин объяснил поражение своей команды от "Каролины" в 4-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли, заявив, что команда должна найти способ забросить шайбу, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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