❗️⚡️В районе немецкого Эккернфёрде проходит один из этапов испытаний опытного прототипа малошумного безэкипажного подводного комплекса гидроакустической и радиоэлектронной разведки BlueWhale.
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❗️⚡️В районе немецкого Эккернфёрде проходит один из этапов испытаний опытного прототипа малошумного безэкипажного подводного комплекса гидроакустической и радиоэлектронной разведки BlueWhale.