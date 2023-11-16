Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему Россия все-таки продает и продает уран США. В чем хитрость

Почему Россия все-таки продает и продает уран США. В чем хитрость

После информации о том, что Россия увеличила объем поставок урана в США, многие не могли удержаться: "Доколе?!" Итак, тогда по-порядку.

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Комментарии
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реванш
Что то так красиво нам по ушам ездят)) и про атом, и про титан, да и нефть с газом из этой же коробки. Короче все вокруг в дерьме только мы одни процветаем. Но оглянешься вокруг....не все так радужно почему то...
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19 час.
Arkadij Bokov
Афтар! Твоё объяснение этой &quot; проблемы&quot; - ЧУШЬ!
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18 час.
анатолий андреев
Вполне логично!
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17 час.

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