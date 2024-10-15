Курортный сбор заменят на налог для туристов. Данный налог планируется ввести с 1 января 2025 года в рамках сотрудничества с администрацией Краснодарского края.
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Курортный сбор заменят на налог для туристов. Данный налог планируется ввести с 1 января 2025 года в рамках сотрудничества с администрацией Краснодарского края.