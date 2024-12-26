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Закон и Порядок

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Кто должен учить детей мигрантов русскому языку? Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ

Кто должен учить детей мигрантов русскому языку? Пётр Толстой дал чёткий и однозначный ответ

  Кто же будет учить детей мигрантов русскому языку? Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой дал простой и очень понятный ответ на этот вопрос, который неожиданно стал крайне модным после принятия закона о том, что в школах России должны обучаться только дети, которые знают русский язык.

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Комментарии
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Elena Guseva
Что-то в тексте с пунктуацией совсем плохо...
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5 час.
Е Ва
это главная проблема в теме обучения детей мигрантов?
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5 час.
Дмитрий Бакланов
Может автор именно тот, которому дети-мигранты учится не дают.
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4 час.

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