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Лавров и глава МИД Иордании на встрече обсудили Сирию и двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади обсудили на встрече в понедельник обстановку в Сирии и двустороннее сотрудничество.

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