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Летние каникулы продлевают еще на 1 месяц? Минобразования заявляет о смещении учебного года

Летние каникулы продлевают еще на 1 месяц? Минобразования заявляет о смещении учебного года

Летние каникулы продлевают еще на 1 месяц? Минобразования заявляет о смещении учебного года Ольга ВайленкоНедавние слухи о переносе начала учебного года в России с 1 сентября на 1 октября 2024 года вызвали широкий резонанс в социальных сетях и мессенджерах.

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