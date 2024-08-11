Летние каникулы продлевают еще на 1 месяц? Минобразования заявляет о смещении учебного года Ольга ВайленкоНедавние слухи о переносе начала учебного года в России с 1 сентября на 1 октября 2024 года вызвали широкий резонанс в социальных сетях и мессенджерах.