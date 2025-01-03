Суд в Махачкале отпустил спортивного комментатора Рабаданова под домашний арест

Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов отпущен под домашний арест решением Махачкалинского суда. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
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