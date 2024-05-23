Новая отставка в Минобороны: Командующий 20-й армией ВС РФ Ахмедов снят с должности - Рогов

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что со своей должности снят командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов.
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