За пострадавшими в аварии в Приладожье отправят вертолет санавиации

Они нуждаются в лечении в специализированном стационаре, рассказали в Минздраве Карелии. Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов готовится к вылету за пострадавшими в ДПТ с туристическим автобусом, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре.