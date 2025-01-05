За пострадавшими в аварии в Приладожье отправят вертолет санавиации

Они нуждаются в лечении в специализированном стационаре, рассказали в Минздраве Карелии. Вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов готовится к вылету за пострадавшими в ДПТ с туристическим автобусом, которые нуждаются в лечении в специализированном стационаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии