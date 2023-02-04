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Макар и Рантанен выиграли новый пляжный конкурс с купанием на Матче звезд НХЛ. Фокс и Шестеркин дошли до финала

Макар и Рантанен выиграли новый пляжный конкурс с купанием на Матче звезд НХЛ. Фокс и Шестеркин дошли до финала

Кэйл Макар и Микко Рантанен выиграли пляжный конкурс на Матче звезд НХЛ. Новый конкурс прошел на пляже города Форт-Лодердейл.

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