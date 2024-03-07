Сайт с объявлениями о купле-продаже человеческих органов потребовала заблокировать прокуратура Адыгеи

Сайт с объявлениями о купле-продаже человеческих органов потребовала заблокировать прокуратура АдыгеиВ Майкопе Адыгеи выявили сайт, на котором публиковались объявления о продаже и покупке человеческих органов.
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