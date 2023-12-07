В России выявили микоплазменную инфекцию, которую можно определить по 5 симптомам

Инфекционист Николай Малышев назвал в разговоре с "РБК" температуру и кашель симптомами микоплазмоза6 декабря пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России выявлены отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.
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