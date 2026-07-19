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«Ротенберг сделал многое для развития нашей тренерской школы – по линии ФХР и сборной России. Он собирал специалистов, вырабатывал с ними новые методики». Юрзинов об обучении тренеров

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов сказал, что Роман Ротенберг многое сделал для развития российской тренерской школы.

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