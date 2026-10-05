Аргументы недели Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества Две новости, прозвучавшие практически одновременно, складываются в крайне показательную картину, где позитивные меры соседствуют с тревожными тенденциями.
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значит, нужно и себе оформить оружие...
Заходите гости дорогие, чувствуйте себя лучше, чем дома, где многое вам нельзя, а тут можно всё!!!!!!
"...Чтобы получить паспорт нужно получить внж для начала, потом ПМЖ, и уже потом 6 лет прожить в стране, сдать русский язык, историю, и еще встать на учет в военкомат..."? Ну, конечно! Тогда почему же многие из "новороссиян" не могут объясняться на русском языке? А много ли получивших российское гражданство мужчин встало на учёт в военкомате? Так в 2016-ом году Консульский отдел Посольства России в Республике Таджикистан оказал содействие тысячам таджикистанцев в получении гражданства РФ. По итогам года, российское гражданство через Консульский отдел получили почти 5 тыс. человек. Что-то не похоже, что эти люди проживали в России 6 лет... А сколько всяких "помогателей" получения мигрантами гражданства РФ?
А аффтар, что не в курсе, что штрафы за каждого нелегального мигранта по 800 тыс р. с работодателя действуют у нас с 2022 г.? Не в размерах штрафов дело, а в том, почему их не платят. В коррупции дело! Может кто-нить что-нить слышал от кандидатов на прошедших выборах хоть слово о РЕАЛЬНЫХ мерах против коррупции во властных и правоохранительных органах?... Вот то-то и оно!... А назначить на бумаге можно хоть млн, хоть два, хоть три, но если проверяющий на лапу косаря возьмет, то весь этот блеф кому нужен? читателям? писателям?...
Это еще только цветочки. Ягодки будут потом.