Аргументы недели Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества Две новости, прозвучавшие практически одновременно, складываются в крайне показательную картину, где позитивные меры соседствуют с тревожными тенденциями.