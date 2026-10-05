Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 026 подписчиков

Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества

Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества

Аргументы недели Парадокс безопасности: как упрощённая выдача паспортов «ценным» иностранным специалистам и их семьям превращается в прямую угрозу для российского общества Две новости, прозвучавшие практически одновременно, складываются в крайне показательную картину, где позитивные меры соседствуют с тревожными тенденциями.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

"...Чтобы получить паспорт нужно получить внж для начала, потом ПМЖ, и уже потом 6 лет прожить в стране, сдать русский язык, историю, и еще встать на учет в военкомат..."? Ну, конечно! Тогда почему же многие из "новороссиян" не могут объясняться на русском языке? А много ли получивших российское гражданство мужчин встало на учёт в военкомате? Так в 2016-ом году Консульский отдел Посольства России в Республике Таджикистан оказал содействие тысячам таджикистанцев в получении гражданства РФ. По итогам года, российское гражданство через Консульский отдел получили почти 5 тыс. человек. Что-то не похоже, что эти люди проживали в России 6 лет... А сколько всяких "помогателей" получения мигрантами гражданства РФ?

Профиль пользователя са 1
са 1

А аффтар, что не в курсе, что штрафы за каждого нелегального мигранта по 800 тыс р. с работодателя действуют у нас с 2022 г.? Не в размерах штрафов дело, а в том, почему их не платят. В коррупции дело! Может кто-нить что-нить слышал от кандидатов на прошедших выборах хоть слово о РЕАЛЬНЫХ мерах против коррупции во властных и правоохранительных органах?... Вот то-то и оно!... А назначить на бумаге можно хоть млн, хоть два, хоть три, но если проверяющий на лапу косаря возьмет, то весь этот блеф кому нужен? читателям? писателям?...