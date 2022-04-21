Книга Урантии. Документ 189 Воскресение. Часть 4,введение.

189:0.1 (2020.1) В пятницу пополудни, вскоре после захоронения Иисуса, глава архангелов Небадона, находившийся в то время на Урантии, созвал совет воскрешения спящих волевых созданий и приступил к обсуждению возможного метода восстановления Иисуса.