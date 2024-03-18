Галеоне посоветовал Аллегри поработать за границей: «Он идеально подошел бы Англии. Я бы очень хотел увидеть Макса в «Ливерпуле» или в «МЮ»

– «Бьянконери» были освистаны на «Альянц Стэдиум» в матче против «Дженоа». Вы по-прежнему придерживаетесь мнения, что Аллегри было бы разумно остаться в «Ювентусе»? – Макс связан с «Ювентусом» и семьей Аньелли.