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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Женщина-Халк и Енот Ракета ворвались в Marvel Cosmic Invasion – beat 'em up выйдет в этом год...

Женщина-Халк и Енот Ракета ворвались в Marvel Cosmic Invasion – beat 'em up выйдет в этом год...

Женщина-Халк и Енот Ракета ворвались в Marvel Cosmic Invasion – beat 'em up выйдет в этом годуНа Summer Game Fest студия Tribute Games порадовала фанатов Marvel не только новой игрой по “Скотту Пилигриму”, но и свежими деталями о своем грядущем beat ’em up – Marvel Cosmic Invasion.

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