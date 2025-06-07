Женщина-Халк и Енот Ракета ворвались в Marvel Cosmic Invasion – beat 'em up выйдет в этом год...

Женщина-Халк и Енот Ракета ворвались в Marvel Cosmic Invasion – beat 'em up выйдет в этом годуНа Summer Game Fest студия Tribute Games порадовала фанатов Marvel не только новой игрой по “Скотту Пилигриму”, но и свежими деталями о своем грядущем beat ’em up – Marvel Cosmic Invasion.