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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Одна сгорела в 39 лет, друга после торговала бельём после славы: Куда исчезли в 90-е 5 наших известных актрис

Шоу-бизнес: Одна сгорела в 39 лет, друга после торговала бельём после славы: Куда исчезли в 90-е 5 наших известных актрис

Когда-то эти актрисы действительно были почти что собственной семьёй для советских зрителей. Включаешь телевизор — и вот на экране знакомое лицо, за судьбой которого следила вся страна от Калининграда до самой Колымы.

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