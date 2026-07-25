Шоу-бизнес: Одна сгорела в 39 лет, друга после торговала бельём после славы: Куда исчезли в 90-е 5 наших известных актрис

Когда-то эти актрисы действительно были почти что собственной семьёй для советских зрителей. Включаешь телевизор — и вот на экране знакомое лицо, за судьбой которого следила вся страна от Калининграда до самой Колымы.
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