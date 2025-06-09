На Камчатке украинцу отказали в гражданстве России

Украинец планировал собирать сведения о российских военныхВ Камчатском крае гражданину Украины было отказано в получении российского паспорта из-за его намерения собирать информацию о российских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
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