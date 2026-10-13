ПВО ослепла: Киев накрыло огнем без предупреждения, разведка в панике

Запоздалая реакция на налет баллистических ракет в Киеве может быть связана с проблемой украинской системы ПВО, которая не сразу обнаружила цели.
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