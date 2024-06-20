Захватчики СИЗО в Ростове купили ножовку и телефоны прямо в изоляторе

Силовики выясняют, кто из сотрудников причастен к продаже заключённым и арестованным запрещённых предметовТа самая ножовка, при помощи которой террористы в ростовском СИЗО-1 смогли подпилить решётку на окнах, попала к ним благодаря сотрудникам изолятора.