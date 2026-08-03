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Регионы России

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УЕФА и другие конфедерации грозят бойкотом ФИФА из-за возможного переизбрания Инфантино

УЕФА и другие конфедерации грозят бойкотом ФИФА из-за возможного переизбрания Инфантино

УЕФА, Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выразили поддержку бойкоту органов управления ФИФА в случае, если Джанни Инфантино останется на посту президента футбольной организации.

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