УЕФА и другие конфедерации грозят бойкотом ФИФА из-за возможного переизбрания Инфантино

УЕФА, Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выразили поддержку бойкоту органов управления ФИФА в случае, если Джанни Инфантино останется на посту президента футбольной организации.
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