В ночь с 16 на 17 октября российские регионы вновь подверглись атаке беспилотников. По данным Минобороны, с восьми вечера до восьми утра дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Орловском УВД р...
- КЕ Зюганов призвал м...
- Зюганов призвал м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым