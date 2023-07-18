Количество частных фирм в Китае превышает 50 миллионов

Количество зарегистрированных частных фирм в Китае превысило 50 млн на начало апреля и 50,93 млн на конец мая, что в 3,7 раза больше, чем на конец 2012 года (10,86 млн), при этом доля частных фирм в предприятиях увеличилась с 79,4% до 92,4%.